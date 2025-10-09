Hrvatska izrazila spremnost za kupovinu akcija NIS-a

(Foto: Print screen / Google maps) Hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar rekao je da je Hrvatska spremna da uđe u vlasničku strukturu Naftne industrije Srbije (NIS), ali ne i da zavlada maloprodajnim tržištem u Srbiji, "a što bi i jednima i drugima značajno olakšalo poslovanje". - Naša ruka je ispružena, ako je to rešenje, mi smo spremni i za tu opciju - rekao je Šušnjar komentrišući uvođenje američkih sankcija NIS-u, a preneo HRT. On je ukazao da da bi na taj