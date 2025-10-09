Hamas objavio dogovor o prekidu rata: Primirje uskoro stupa na snagu, biće oslobođeno 1.950 zatvorenika

Glavni pregovarač Hamasa kaže da je grupa dobila garancije od Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i međunarodnih posrednika koje potvrđuju da je "rat trajno završen". "Danas objavljujemo da je postignut sporazum o okončanju rata i agresije protiv našeg naroda i početku primene trajnog prekida vatre i povlačenja okupacionihsnaga", rekao je Halil Al Haja u televizijskom govoru. Dodao je da će 250 Palestinaca koji su osuđeni na doživotni zatvor biti pušteni kao deo