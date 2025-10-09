Halid Bešlić iz Nemačke nosio lek čoveku koga nije poznavao: Oglasio se on i otkrio kako mu je na vrata pokucala muzička legenda

Halid Bešlić napustio nas je 7.10.2025. u 72. godini života.

Kolege, prijatelji, saradnici, porodica, ali i ljudi koji su poznavali pevača iako nisu bili bliski s njim, oglašavaju se na društvenim mrežama i prisećaju se Halida kroz najlepše moguće uspomene. Pokojni pevač i sam je govorio da kada napusti ovaj svet više bi voleo da ga ljudi pamte kao dobrog čoveka,nego kao dobrog pevača. To se i dešava. Mnogi se prisećaju Halidovih pesama i trenutaka kada su tugovali ili radovali se uz pevačeve hitove, a ima i onih koji