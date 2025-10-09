Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor o mogućim scenarijima nakon sankcija NIS-u: Rusija ima mogućnost da ublaži situaciju

Sankcije Sjedinjenih Američkih Država prema Naftnoj industriji Srbije (NIS) stupile su na snagu jutros u šest sati.

Narednih meseci neće doći do poremećaja u snabdevanju jer postoje dovoljne zalihe, ali će biti izmena u načinu plaćanja. Ističe se da su sankcije usmerene isključivo prema Rusiji, a ne prema građanima Srbije. O tome koliko će ove mere pogoditi privredu, pojedince i ekonomiju, govorili su gosti emisije " Usijanje" na Kurir televiziji, Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove u Narodnoj skupštini Srbije, prof. Ilija Kajtez, sociolog i