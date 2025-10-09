Danas: Manje kvote, veće carine - Železara u Smederevu na novom udaru evropskih propisa

N1 Info pre 3 sata  |  Danas
Danas: Manje kvote, veće carine - Železara u Smederevu na novom udaru evropskih propisa

Evropska komisija predložila je novo smanjenje kvota i povećanje carina na uvoz čelika iz ne-EU zemalja, što bi moglo dodatno da pogodi Železaru u Smederevu, koja je u poslednjih pet godina čak četiri puta poslovala u minusu, upravo zbog evropskih kvota, piše Danas.

Predlog je objavio potpredsednik Evropske komisije Stefan Sežurne, koji je najavio da Komisija namerava da najpre prepolovi kvote za uvoz čelika. Osim toga, uvoz koji premaši te kvote biće podložan udvostručenim carinama, odnosno biće povećan sa 25 na 50 odsto. To bi za smederevsku Železaru, koja je u stoprocentnom vlasništvu kineske kompanije New-Silkroad (Hong Kong) Holding, značilo da umesto dosadašnjih 820.000 tona, koje je izvozila u EU i na koje je plaćala
