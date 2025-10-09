Vučić: Goriva će biti do kraja godine

Forbes pre 2 sata  |  Agencije
Vučić: Goriva će biti do kraja godine
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će primena američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS), koja je počela danas, pogoditi sve građane Srbije, ali da je država učinila sve da obezbedi energetsku sigurnost. „Sankcije NIS-u su očekivana, ali veoma loša vest za sve građane, iako su sva naša skladišta nafte prepuna“, rekao je Vučić u vanrednom obraćanju javnosti. NIS, kako je naveo, može da radi bez dotoka nafte do 1. novembra. „Goriva do nove
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Vučić: Carine EU na čelik pogodiće železaru u Smederevu

Vučić: Carine EU na čelik pogodiće železaru u Smederevu

Nova ekonomija pre 2 sata
Danas: Manje kvote, veće carine - Železara u Smederevu na novom udaru evropskih propisa

Danas: Manje kvote, veće carine - Železara u Smederevu na novom udaru evropskih propisa

N1 Info pre 2 sata
„Tražićemo od Fon der Lajen da nas oslobodi carina na čelik“: Vučić o problemu za Železaru

„Tražićemo od Fon der Lajen da nas oslobodi carina na čelik“: Vučić o problemu za Železaru

Nedeljnik pre 2 sata
Vučić: “Carine EU na čelik izuzetno pogađaju Železaru Smederevo i 5.000 radnika”

Vučić: “Carine EU na čelik izuzetno pogađaju Železaru Smederevo i 5.000 radnika”

Serbian News Media pre 2 sata
Vučić: Carine na čelik koje uvodi EU će pogoditi železaru u Smederevu

Vučić: Carine na čelik koje uvodi EU će pogoditi železaru u Smederevu

Radio 021 pre 3 sata
Vučić: Još jedna loša vest za nas - carine EU na čelik, a i Srbija više nije atraktivno mesto za strane investicije

Vučić: Još jedna loša vest za nas - carine EU na čelik, a i Srbija više nije atraktivno mesto za strane investicije

N1 Info pre 3 sata
Vučić: Američke sankcije NIS-u pogodiće sve građane Srbije

Vučić: Američke sankcije NIS-u pogodiće sve građane Srbije

Jugmedia pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeRusijanaftanaftna industrija srbijeSankcijesad

Ekonomija, najnovije vesti »

Preporuke za mali biznis

Preporuke za mali biznis

Forbes pre 37 minuta
Dokle će rasti cene zlata i bitkoina?

Dokle će rasti cene zlata i bitkoina?

Kamatica pre 47 minuta
Miler: Isporuke gasa preko "Snage Sibira 2" mogu da premaše projektovani kapacitet

Miler: Isporuke gasa preko "Snage Sibira 2" mogu da premaše projektovani kapacitet

RTV pre 17 minuta
Odakle Trampovom sinu bogatstvo od 150 miliona dolara sa 19 godina

Odakle Trampovom sinu bogatstvo od 150 miliona dolara sa 19 godina

Forbes pre 47 minuta
Energetski stručnjak: Mi 53 godine nemamo sigurnost snabdevanja gorivom

Energetski stručnjak: Mi 53 godine nemamo sigurnost snabdevanja gorivom

Radio 021 pre 37 minuta