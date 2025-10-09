Radar: Pruga do Subotice nije završena - novi dokument IŽS otkriva da šest stanica nema upotrebnu dozvolu

N1 Info pre 28 minuta  |  Radar
Radar: Pruga do Subotice nije završena - novi dokument IŽS otkriva da šest stanica nema upotrebnu dozvolu

Istog dana kada je Aleksandar Vučić pompezno otvorio prugu do Subotice, uz žaljenje što sa njim nisu njegovi saradnici, osumnjičeni za korupciju na tom projektu, Infrastruktura železnice Srbije usvojila je zvanični dokument u kojem se konstatuje da šest staničnih zgrada nema upotrebne dozvole.

I to stanice u Novom Sadu, Subotici, Kisaču, Bačkoj Topoli, Žedniku i Naumovićevu. U dokumentu Sektora za saobraćajne poslove Infrastrukture železnice Srbije od 3. oktobra u odeljku 4, posvećenom ograničenjima u korišćenju pojedinih infrastrukturnih kapaciteta, precizira se da je „za stanične zgrade u stanicama Kisač, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo i Subotica (putnička) strogo zabranjen pristup putnicima, zaposlenima IŽS-a i železničkih prevoznika i trećim
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Šest stanica nije u funkciji

Šest stanica nije u funkciji

Radar pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSuboticaBačka TopolaNovi SadBačkakorupcijaŽeleznice SrbijeTopola

Društvo, najnovije vesti »

Radar: Pruga do Subotice nije završena - novi dokument IŽS otkriva da šest stanica nema upotrebnu dozvolu

Radar: Pruga do Subotice nije završena - novi dokument IŽS otkriva da šest stanica nema upotrebnu dozvolu

N1 Info pre 28 minuta
Danas se navršavaju 34 godine od ubistva novinara šabačkog dopisništva RTS na ratištu u Hrvatskoj

Danas se navršavaju 34 godine od ubistva novinara šabačkog dopisništva RTS na ratištu u Hrvatskoj

N1 Info pre 13 minuta
Šokirani, nemoćni, besni…: Kako je jedno glasanje u Skupštini razočaralo roditelje dece sa smetnjama u razvoju

Šokirani, nemoćni, besni…: Kako je jedno glasanje u Skupštini razočaralo roditelje dece sa smetnjama u razvoju

Danas pre 43 minuta
Zetu Dragane Sotirovski, koji je kupio gradski „socijalni“ stan, nije povređen ugled: Osnovni sud u Nišu odbio tužbu protiv…

Zetu Dragane Sotirovski, koji je kupio gradski „socijalni“ stan, nije povređen ugled: Osnovni sud u Nišu odbio tužbu protiv poslanika Đorđa Stankovića

Danas pre 3 minuta
Kako se „hvataju“ vozači trotineta?

Kako se „hvataju“ vozači trotineta?

Danas pre 43 minuta