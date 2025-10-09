Radar: Pruga do Subotice nije završena - novi dokument IŽS otkriva da šest stanica nema upotrebnu dozvolu

Istog dana kada je Aleksandar Vučić pompezno otvorio prugu do Subotice, uz žaljenje što sa njim nisu njegovi saradnici, osumnjičeni za korupciju na tom projektu, Infrastruktura železnice Srbije usvojila je zvanični dokument u kojem se konstatuje da šest staničnih zgrada nema upotrebne dozvole.

I to stanice u Novom Sadu, Subotici, Kisaču, Bačkoj Topoli, Žedniku i Naumovićevu. U dokumentu Sektora za saobraćajne poslove Infrastrukture železnice Srbije od 3. oktobra u odeljku 4, posvećenom ograničenjima u korišćenju pojedinih infrastrukturnih kapaciteta, precizira se da je „za stanične zgrade u stanicama Kisač, Bačka Topola, Žednik, Naumovićevo i Subotica (putnička) strogo zabranjen pristup putnicima, zaposlenima IŽS-a i železničkih prevoznika i trećim