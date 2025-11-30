Politikolog Biber: Vučiću se drmaju sve četiri stolice na kojima sedi

Radio 021 pre 10 minuta  |  Beta
Politikolog Biber: Vučiću se drmaju sve četiri stolice na kojima sedi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić trpi pritisak sa svih strana, u Evropi je njegov ugled narušen, Rusija mu ne izlazi u susret, a i Kina se distancirala.

Tako piše austrijski dnevnik Štandard, i prenosi ocenu stručnjaka za Balkan Florijana Bibera da je Vučićeva politika klackanja između velikih sila ozbiljno uzdrmana. "Srpski režim je pod sve većim pritiskom Rusije, SAD i srpske opozicije. U Evropi je pad njegovog imidža velik", piše Štandard povodom problema koje Srbija ima sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS), jedinoj naftnoj kompaniji u Srbiji koja je u većinskom ruskom vlasništvu. Dnevnik piše da bi
Danas pre 7 sati
