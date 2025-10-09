Danica Popović o sankcijama NIS-u: Svaki normalan predsednik bi napravio novu, domaću kompaniju

"Sankcije NIS-u nisu mogle da se spreče, jer su u pitanju velika svetska pitanja.

Međutim, mi smo mogli da nađemo drugi put i način kako da se snabdevamo naftom. Kada bi se rusko ućešće u NIS-u smanjilo ne bi bilo sankcija. Ali veliki je problem što Rusi to neće. Za nas bi bilo najbolje i da se napravila nacionalizacija NIS-a, čak i da bude fiktivno naša firma. Ali ni to nije bilo moguće. Suština je, da kada je reč o NIS-u, Aleksandar Vučić se o tome ništa ne pita, već Rusi i Amerikanci. Pa i da je Ajnštajn na njegovom mestu, i on bi bio u toj