Danica Popović o sankcijama NIS-u: Svaki normalan predsednik bi napravio novu, domaću kompaniju

Nova pre 1 sat  |  Autor: N1
Danica Popović o sankcijama NIS-u: Svaki normalan predsednik bi napravio novu, domaću kompaniju

"Sankcije NIS-u nisu mogle da se spreče, jer su u pitanju velika svetska pitanja.

Međutim, mi smo mogli da nađemo drugi put i način kako da se snabdevamo naftom. Kada bi se rusko ućešće u NIS-u smanjilo ne bi bilo sankcija. Ali veliki je problem što Rusi to neće. Za nas bi bilo najbolje i da se napravila nacionalizacija NIS-a, čak i da bude fiktivno naša firma. Ali ni to nije bilo moguće. Suština je, da kada je reč o NIS-u, Aleksandar Vučić se o tome ništa ne pita, već Rusi i Amerikanci. Pa i da je Ajnštajn na njegovom mestu, i on bi bio u toj
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Profesorka Popović o sankcijama NIS-u: Svaki normalan predsednik bi napravio novu, domaću kompaniju

Profesorka Popović o sankcijama NIS-u: Svaki normalan predsednik bi napravio novu, domaću kompaniju

N1 Info pre 1 sat
Da li je Vučić mogao da spreči sankcije: Profesorka Popović o tome šta nas verovatno čeka

Da li je Vučić mogao da spreči sankcije: Profesorka Popović o tome šta nas verovatno čeka

Radio 021 pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDanica Popovićnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Vašington uveo sankcije NIS-u, iz kompanije poručuju da ima dovoljno zaliha i da nema razloga za paniku

Vašington uveo sankcije NIS-u, iz kompanije poručuju da ima dovoljno zaliha i da nema razloga za paniku

RTV pre 23 minuta
Radojević: NIS spremno dočekao sankcije i ima dovoljno zaliha, nema razloga za paniku

Radojević: NIS spremno dočekao sankcije i ima dovoljno zaliha, nema razloga za paniku

NIN pre 38 minuta
Kako ćemo od danas plaćati gorivo na pumpama? Šta kaže NIS, a ovo je plan manjih prodavaca

Kako ćemo od danas plaćati gorivo na pumpama? Šta kaže NIS, a ovo je plan manjih prodavaca

Kamatica pre 8 minuta
„Banke će morati odmah da prekinu sve transakcije sa NIS-om“: Profesor Radosavljević za AFP o sankcijama SAD

„Banke će morati odmah da prekinu sve transakcije sa NIS-om“: Profesor Radosavljević za AFP o sankcijama SAD

Danas pre 8 minuta
SAD uvele sankcije NIS-u

SAD uvele sankcije NIS-u

Danas pre 8 minuta