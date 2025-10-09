Sankcije NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Politika pre 1 sat
Sankcije NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) koštaće Hrvatsku 18 miliona evra, ako se zadrže do kraja ove godine

ZAGREB - Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) koštaće Hrvatsku 18 miliona evra, ako se zadrže do kraja ove godine. To je u emisiji "I mreži Prvog" Hrvatskog radija rekao predsednik Uprave Jadranskog naftovoda (JANAF) Stjepan Adanić, a povodom današnjeg stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije.. NIS je, kaže,, izuzetno važan JANAF-ov partner jer poslovanje sa srpskom firmom čini više od 30 posto njegovih prihoda. Stoga su američke
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Hrvati u panici nakon sankcija NIS-u! Ove promene koštaće ih neverovatnih 18 miliona evra do kraja godine

Hrvati u panici nakon sankcija NIS-u! Ove promene koštaće ih neverovatnih 18 miliona evra do kraja godine

Kurir pre 5 minuta
Adanić: Sankcije SAD NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Adanić: Sankcije SAD NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Euronews pre 1 sat
JANAF: Američke sankcije NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra ako se zadrže do kraja godine

JANAF: Američke sankcije NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra ako se zadrže do kraja godine

Sputnik pre 1 sat
Hrvati brinu: Sankcije NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Hrvati brinu: Sankcije NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Blic pre 1 sat
Adanić: Sankcije SAD NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Adanić: Sankcije SAD NIS-u koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

NIN pre 55 minuta
Nis izuzetno važan janafov partner Sankcije SAD koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Nis izuzetno važan janafov partner Sankcije SAD koštaće Hrvatsku 18 miliona evra do kraja godine

Dnevnik pre 55 minuta
Sankcije NIS-u ŽESTOKO će zatresti i Hrvatsku: Udar od 18 miliona evra do kraja godine!

Sankcije NIS-u ŽESTOKO će zatresti i Hrvatsku: Udar od 18 miliona evra do kraja godine!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaZagrebNaftovodJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Sankcije NIS-u: Kako će uticati na mene

Sankcije NIS-u: Kako će uticati na mene

BBC News pre 15 minuta
Majstor otkriva koje je najjeftinije grejanje ove zime

Majstor otkriva koje je najjeftinije grejanje ove zime

Kamatica pre 15 minuta
„Banke će morati odmah da prekinu sve transakcije sa NIS-om“: Profesor Radosavljević za AFP o sankcijama SAD

„Banke će morati odmah da prekinu sve transakcije sa NIS-om“: Profesor Radosavljević za AFP o sankcijama SAD

Danas pre 15 minuta
Koliko sankcije SAD pogađaju NIS: Srbija pred novim izazovom – hoće li gorivo na pumpama poskupeti?

Koliko sankcije SAD pogađaju NIS: Srbija pred novim izazovom – hoće li gorivo na pumpama poskupeti?

Kurir pre 5 minuta
Glamočić: Zakonom o semenu štitimo autohtone vrste

Glamočić: Zakonom o semenu štitimo autohtone vrste

RTV pre 10 minuta