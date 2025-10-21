Mali: Stav Saveta EU o zabrani uvoza ruskog gasa katastrofalan za Srbiju

Danas pre 4 sati  |  Beta
Mali: Stav Saveta EU o zabrani uvoza ruskog gasa katastrofalan za Srbiju

Stav Saveta Evropske unije da uvoz ruskog gasa u zemlje Evropske unije treba da bude zabranjen od 1. januara 2026. godine, uključujući tranzit kroz EU u treće zemlje, predstavlja „katastrofalnu odluku“ za Srbiju, izjavio je večeras u Budimpešti ministar finansija Siniša Mali.

Mali, koji je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem gost premijera Mađarske Viktora Orbana, rekao je za RTS da se, uz američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koje znače onemogućavanje uvoza sirove nafte, „sada javlja i ogroman problem kada je gas u pitanju“. „Već od 1. januara 2026. nema novih ugovora sa Rusijom o snabdevanju gasom, a od 1. januara 2028. nema nikakvog dotoka ruskog gasa u Evropu. Mi gas dobijamo preko Bugarske i Mađarske, dve članice EU.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Savet EU: Od 1. januara zabraniti uvoz ruskog gasa, uključujući tranzit

Savet EU: Od 1. januara zabraniti uvoz ruskog gasa, uključujući tranzit

Danas pre 5 sati
Đedović Handanović: Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa ka Srbiji, situacija je gotovo bezizlazna

Đedović Handanović: Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa ka Srbiji, situacija je gotovo bezizlazna

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSEvropska UnijaBugarskaEURusijaBudimpeštaSiniša MaliMađarskanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1984 dinara

Srednji kurs dinara za evro u utorak 117,1984 dinara

RTV pre 7 minuta
Zašto nijedan ozbiljni trgovinski lanac nije investirao u Srbiju

Zašto nijedan ozbiljni trgovinski lanac nije investirao u Srbiju

Radar pre 1 sat
Mali: Stav Saveta EU o zabrani uvoza ruskog gasa katastrofalan za Srbiju

Mali: Stav Saveta EU o zabrani uvoza ruskog gasa katastrofalan za Srbiju

Danas pre 4 sati
"Mađarska razmatra pravne mere protiv EU" Oglasio se Sijarto zbog zabrane isporuke ruskog gasa

"Mađarska razmatra pravne mere protiv EU" Oglasio se Sijarto zbog zabrane isporuke ruskog gasa

Blic pre 4 sati
Savet EU: Od 1. januara zabraniti uvoz ruskog gasa, uključujući tranzit

Savet EU: Od 1. januara zabraniti uvoz ruskog gasa, uključujući tranzit

Danas pre 5 sati