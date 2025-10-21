Mali: Stav Saveta EU o zabrani uvoza ruskog gasa katastrofalan za Srbiju

Stav Saveta Evropske unije da uvoz ruskog gasa u zemlje Evropske unije treba da bude zabranjen od 1. januara 2026. godine, uključujući tranzit kroz EU u treće zemlje, predstavlja „katastrofalnu odluku“ za Srbiju, izjavio je večeras u Budimpešti ministar finansija Siniša Mali.

Mali, koji je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem gost premijera Mađarske Viktora Orbana, rekao je za RTS da se, uz američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koje znače onemogućavanje uvoza sirove nafte, „sada javlja i ogroman problem kada je gas u pitanju“. „Već od 1. januara 2026. nema novih ugovora sa Rusijom o snabdevanju gasom, a od 1. januara 2028. nema nikakvog dotoka ruskog gasa u Evropu. Mi gas dobijamo preko Bugarske i Mađarske, dve članice EU.