Sutra toplije u Novom Sadu

Petak će u Novom Sadu biti umereno oblačan i topliji.

Minimalna temperatura biće 10, a maksimalna temperatura 20 stepeni. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar, povremeno jak. I oba dana vikenda biće umereno oblačna. U subotu će biti od 10 do 19 stepeni, a u nedelju od 8 do 19 stepeni. U ponedeljak je moguća kiša, a biće od 7 do 17 stepeni. Utorak suv, promenljivo oblačan. Minimalna temperatura biće 7, a maksimalna 14 stepeni. Biometeorološka prognoza za Srbiju za petak, 10. oktobar: Očekuju se