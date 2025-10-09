Narodna banka Srbije zadržala referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto

BEOGRAD - Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je danas da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne, 4,5 odsto i kreditne olakšice, 7 odsto, objavila je NBS.

Izvršno odbor je prilikom donošenja ovakve odluke, pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je ukupna međugodišnja inflacija u Srbiji prethodnih meseci bila pod uticajem rasta cena hrane zbog nepovoljnih vremenskih prilika i u avgustu je iznosila 4,7 odsto, dok je bazna inflacija, dakle po isključenju cena hrane, energije, alkohola i