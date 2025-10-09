Stupio na snagu sporazum o prvoj fazi primirja u Gazi, Izrael planira oslobađanje talaca

Sporazum o prvoj fazi plana predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za okončanje sukoba između Izraela i Hamasa u Gazi stupio je na snagu danas u podne po lokalnom vremenu, javila je egipatska državna televizija Al-Kahera.

Izraelski kabinet će se sastati danas u 18 časova kako bi razgovarao o planovima za oslobađanje svih talaca koji se drže u Gazi, navedeno je u saopštenju vlade, preneo je Tajms of Izrael. Sastanak kabineta za bezbednost, na kojem će se detaljno razmatrati sporazum, zakazan je sat vremena ranije. Iako vremenski okvir za oslobađanje talaca još nije zvanično potvrđen, izraelski izvori za Rojters navode da bi 20 živih talaca moglo da bude oslobođeno u nedelju ili