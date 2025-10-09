Vučić za Jerusalem Post: Srbija pozdravlja primirje Izraela i Hamasa i povratak talaca, uključujući Alona Ohela

Euronews pre 5 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Srbija je pozdravila vest o postizanju primirja koje uključuje povratak svih talaca u Izrael, posebno izraelsko-srpskog talca Alona Ohela, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za The Jerusalem Post u četvrtak. „Duboko smo olakšani vestima da bi naš državljanin, Alon Ohel, mogao biti među onima koji će biti pušteni u prvoj fazi ovog aranžmana. Srbija je od samog početka pratila njegovu situaciju sa najvećom pažnjom i tiho putem diplomatskih kanala radila na
