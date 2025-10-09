Hamas proglasio "kraj rata"!

Telegraf pre 17 minuta  |  Telegraf.rs
Hamas proglasio "kraj rata"!

Visoki zvaničnik Hamasa rekao je da palestinska grupa danas proglašava "kraj rata" i izjavio da to označava početak "trajnog primirja".

Halil al Haja, koji je preživeo izraelski napad na zvaničnike Hamasa u Kataru prošlog meseca, rekao je da sporazum uključuje otvaranje prelaza Rafa u oba smera. Dodao je da će sporazum dovesti do puštanja svih zatvorenih palestinskih žena i dece i da je Hamas dobio garancije od posrednika i američke administracije koja potvrđuju da je rat potpuno završen. S druge strane, Osama Hamdan, kaže da "nijedan Palestinac ne prihvata razoružanje" i da Palestinci "trebaju
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Uživo "kraj rata, sledi početak trajnog primirja" Oglasio se visoki zvaničnik Hamasa: Evo kada će uslediti prekid vatre…

Uživo "kraj rata, sledi početak trajnog primirja" Oglasio se visoki zvaničnik Hamasa: Evo kada će uslediti prekid vatre ukoliko Izrael potpiše sporazum

Blic pre 22 minuta
Hamas objavio dogovor o prekidu rata: Primirje uskoro stupa na snagu, biće oslobođeno 1.950 zatvorenika

Hamas objavio dogovor o prekidu rata: Primirje uskoro stupa na snagu, biće oslobođeno 1.950 zatvorenika

Euronews pre 12 minuta
Hamas proglasio kraj rata! Jedna stvar se Trampu i Izraelu neće svideti: "Palestincima treba oružje"

Hamas proglasio kraj rata! Jedna stvar se Trampu i Izraelu neće svideti: "Palestincima treba oružje"

Kurir pre 7 minuta
Proglašen kraj krvavog sukoba! Hamas objavio kraj rata, Izrael poručuje – odluka za 24 sata!

Proglašen kraj krvavog sukoba! Hamas objavio kraj rata, Izrael poručuje – odluka za 24 sata!

Alo pre 7 minuta
Izrael uslovljava oslobađanje palestinskih zatvorenika vraćanjem talaca

Izrael uslovljava oslobađanje palestinskih zatvorenika vraćanjem talaca

Politika pre 32 minuta
Cene nafte oscilirale dok su se smirivale tenzije na Bliskom istoku

Cene nafte oscilirale dok su se smirivale tenzije na Bliskom istoku

Politika pre 21 minuta
SAD otkrile šta će igrati ključnu ulogu u okončanju sukoba u Ukrajini

SAD otkrile šta će igrati ključnu ulogu u okončanju sukoba u Ukrajini

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaHamasKatarRat u izraelu

Svet, najnovije vesti »

I Politiko piše o Vučiću: Našao krivca „za destabilizaciju Zapadnog Balkana“

I Politiko piše o Vučiću: Našao krivca „za destabilizaciju Zapadnog Balkana“

Danas pre 52 minuta
"Zbog ljubavnog trougla ubijeno 14 vojnika": Oficiri saznali da su u vezi sa istom ženom, usledio je pokolj: Nasilje se…

"Zbog ljubavnog trougla ubijeno 14 vojnika": Oficiri saznali da su u vezi sa istom ženom, usledio je pokolj: Nasilje se prelilo na glavne kontrolne punktove i kasarne

Blic pre 7 minuta
Da li će se Tramp pojaviti na potpisivanju sporazuma o primirju između u Hamasa i Izraela?

Da li će se Tramp pojaviti na potpisivanju sporazuma o primirju između u Hamasa i Izraela?

Danas pre 17 minuta
Šef diplomatije Malte nominovao Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Šef diplomatije Malte nominovao Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Danas pre 1 sat
Putin potvrdio odgovornost ruske vojske za pad azerbejdžanskog aviona krajem prošle godine

Putin potvrdio odgovornost ruske vojske za pad azerbejdžanskog aviona krajem prošle godine

Danas pre 1 sat