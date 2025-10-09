Hamas proglasio "kraj rata"!

Visoki zvaničnik Hamasa rekao je da palestinska grupa danas proglašava "kraj rata" i izjavio da to označava početak "trajnog primirja".

Halil al Haja, koji je preživeo izraelski napad na zvaničnike Hamasa u Kataru prošlog meseca, rekao je da sporazum uključuje otvaranje prelaza Rafa u oba smera. Dodao je da će sporazum dovesti do puštanja svih zatvorenih palestinskih žena i dece i da je Hamas dobio garancije od posrednika i američke administracije koja potvrđuju da je rat potpuno završen. S druge strane, Osama Hamdan, kaže da "nijedan Palestinac ne prihvata razoružanje" i da Palestinci "trebaju