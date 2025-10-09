Teško mu je pao odlazak sferopulosa: Ovako se Čima Moneke oprostio od doskorašnjeg trenera Zvezde (foto)

CRVENA zvezda i Janis Sferopulos su ovog četvrtka okončali saradnju. Odlazak grčkog stručnjaka je teško pao Čimi Monekeu.

FOTO: M. Vukadinović Nigerijac se na Instagramu oprostio od doskorašnjeg stratega crveno-belih. On je podelio objavu Crvene zvezde, u kojoj se na svemu zahvaljuje Sferopulosu, a dodao je i emotikone – crveno i belo srce, ali i jedno slomljeno srce. Foto: Printskrin Instagram/chimdoggg Podsetimo, ovaj 58-godišnjak iz Soluna je smenjen nakon što je izgubio prvi tri utakmice u novoj sezoni od Olimpije Milano, Bajerna i Zadra. Crvena zvezda narednu utakmicu igra u
