Nenad Rašić izabran za potpredsednika Skupštine Kosova iz redova srpske zajednice

Beta pre 24 minuta

Skupština Kosova je za potpredsednika iz redova Srpske zajednice izabrala poslanika stranke za Slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića sa 71 glasom za, devet protiv i 24 uzdržana glasa.

Pored poslanika Samoopredelenja za izbor Rašića na tu funkciju su glasali i poslanici Demokratskog saveza Kosova, protiv su bili poslanici Srpske liste i uzdržani poslanici Demokratske partije Kosova.

Prethodno devet poslanika iz redova Srpske liste u tri kruga glasanja nisu dobili potreban broj glasova za izbor potpredsednika.

Srpska lista je odbila da predloži Rašića za potpredsednika.

Nakon što je iskorišćeno pravo predlaganja od strane Srpske liste, predsednik Skupštine je zatražio da se ide na žreb, ali pošto se nije glasanlo samo o Rašiću, odlučeno je da se glasa i on je izabran za potpredsednika.

Prethodno nijedan od devet poslanika iz Srpske liste nije dobio potreban broj glasova za izbor na funkciju potpredsednika Skupštine Kosova.

Za njih su glasali samo poslanici te poslaničke grupe, a protiv su bili poslanici Samoopredeljenja. Uzdržani su bili poslanici Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova. Na sednici nisu bili poslanici Alijanse za budućnost Kosova i Socijaldemokratske incijative.

(Beta, 10.10.2025)

