Novi zemljotres na jugu Filipina magnitude 6,9

Beta pre 3 sata

Zemljotres magnitude 6,9 pogodio je južni deo Filipina, gde se ranije danas desio još jedan potres magnitude 7,4 u kojem je poginulo šest ljudi, koliko se zasad zna.

Šef Filipinskog instituta za seizmologiju i vulkanologiju Teresito Bakolkol rekao je da je zemljotres koji je pogodio grad Manaj u istočnoj provinciji Davao izazvan pomeranjem u istoj rasednoj liniji, Filipinskom rovu, na maloj dubini od 10 kilometara.

Potres se dogodio oko 19 časova po lokalnom vremenu, a Filipinski seizmološki zavod je pozvao na evakuaciju priobalnih područja. 

Prethodni potres je oštetio bolnice i škole, a priobalna područja su evakuisana zbog upozorenja na cunami, koje je kasnije ukinuto. 

Pacifički centar za upozoravanje na cunami u Honoluluu saopštio je da su se na obalama Filipina i Indonezije pojavili manji talasi, kao i da je opasnost prošla oko dva sata nakon potresa, te su upozorenja ukinuta. 

Nekoliko mesta na Filipinima je zbog potresa ostalo bez struje, a avioni su se tresli pri sletanju.

(Beta, 10.10.2025)

Povezane vesti »

"Talasi dolaze u naredna 2 sata": Zemljotres jačine 7,6 stepeni pogodio Filipine, alarmi za cunami širom Azije: Naređena hitna…

"Talasi dolaze u naredna 2 sata": Zemljotres jačine 7,6 stepeni pogodio Filipine, alarmi za cunami širom Azije: Naređena hitna evakuacija (video)

Blic pre 19 minuta
(Foto/video) novi potres, novi strah i panika Filipini ponovo na udaru razornog zemljotresa

(Foto/video) novi potres, novi strah i panika Filipini ponovo na udaru razornog zemljotresa

Dnevnik pre 1 sat
Snažni zemljotresi i cunami upozorenja u Filipinima sa smrtnim ishodima i štetom

Snažni zemljotresi i cunami upozorenja u Filipinima sa smrtnim ishodima i štetom

Naslovi.ai pre 2 sata
Drugi jak zemljotres pogodio Filipine, u prvom poginulo najmanje šest osoba

Drugi jak zemljotres pogodio Filipine, u prvom poginulo najmanje šest osoba

Radio 021 pre 2 sata
Novi zemljotres na Filipinima, raste broj mrtvih! Prekinuto venčanje, crkva se ljulja kao brod! Hitna evakuacija, opet…

Novi zemljotres na Filipinima, raste broj mrtvih! Prekinuto venčanje, crkva se ljulja kao brod! Hitna evakuacija, opet upozorenje na cunami! (foto/video)

Kurir pre 3 sata
Dva snažna zemljotresa pogodila Filipine (VIDEO)

Dva snažna zemljotresa pogodila Filipine (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata
Novi jak potres: Drugi snažan zemljotres pogodio Filipine nakon što je u prvom poginulo najmanje pet osoba

Novi jak potres: Drugi snažan zemljotres pogodio Filipine nakon što je u prvom poginulo najmanje pet osoba

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zemljotres

Svet, najnovije vesti »

Talibani okrivili Pakistan za nedavni napad u Kabulu

Talibani okrivili Pakistan za nedavni napad u Kabulu

Danas pre 10 minuta
Putin: Nagrada za mir se često dodeljuje onima koji nisu ništa učinili za mir

Putin: Nagrada za mir se često dodeljuje onima koji nisu ništa učinili za mir

RTV pre 5 minuta
Blizu: 55.000 dece u Gazi je neuhranjeno Apel UN: Ako se nešto hitno ne preduzme, još mališana će umreti!

Blizu: 55.000 dece u Gazi je neuhranjeno Apel UN: Ako se nešto hitno ne preduzme, još mališana će umreti!

Blic pre 19 minuta
Zašto argentinski pezos ponovo pada – i zašto ovaj put nije kriv Javier Milei

Zašto argentinski pezos ponovo pada – i zašto ovaj put nije kriv Javier Milei

Bloomberg Adria pre 20 minuta
Tramp se oglasio: Hvala, predsedniče Putine!

Tramp se oglasio: Hvala, predsedniče Putine!

Sputnik pre 4 minuta