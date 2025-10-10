Vučić traži oštrije kazne za silovanje, upozorava da će u suprotnom vratiti zakon u Skupštinu

Beta pre 1 sat

  Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je u vezi sa izmenama Krivičnog zakonika tražio da kazne za silovanje budu pooštrene, i upozorio da će zakon vratiti u Skupštinu Srbije ako Vlada ne bude uvažila njegovu "molbu".

Vučić je u Beogradu na 10. Konferenciji o bezbednosti dece kazao da je u javnosti došlo do rasprave oko predloženog tumačenja krivičnog dela obljuba.

"Zamoliću ministra pravde (Nenada Vujića) da sasluša kritike ljudi koji ne moraju uvek da politički misle isto kao mi i da ne ostavimo nikakvu mogućnost onima koji bi učestvovali u izvršenju takvih krivičnih dela, da pronađu Lajbnicov 'dovoljan razlog' za drugačije tumačenje izvršenja jednog od najgorih krivičnih dela. Da saslušamo onaj deo javnosti koji je uznemiren što bi takva mogućnost postojala", rekao je Vučić.

Upozorio je da će u slučaju da Vlada Srbije ne uvaži njegovu "molbu", vratiti zakon u Skupštinu Srbije.

"U krajnjoj liniji, postaraću se na drugi način da me čuju tako što im vratiti zakon u Skupštinu i naći način preko poslanika da podnesemo amandman jer hoću da naše žene, kao i našu decu, zaštitimo na najsnažniji način", kazao je predsednik.

Vučić je dodao da je u toku rad na izmenama Krivičnog zakonika u delu zloupotrebe i fabrikovanja video i foto sadržaja na društvenim mrežama, prvenstveno u cilju zaštite svakog deteta i žene od onlajn nasilja.

"Onlajn nasilje postaje najveća muka za našu decu, već nas je dovelo do nekoliko tragedija sa našom decom u Srbiji. Činjenica je da ta oblast nije pravno sankcionisana pri čemu ne mislim samo na kazne već na uređenost celog prostora", kazao je Vučić.

Dodao je da je sistem "amber alert", odnosno "Pronađi me", korišćen do sada u tri slučaja potrage za nestalom decom u Srbiji, od toga, kako je rekao, dva puta uspešno.

"To je dodatna garancija da će cela zemlja da se angažuje u pronalaženju nestalog deteta iako je u vezi uvođenja amber alerta bilo otpora u državi, kao svaki put kad se uvodi nešto novo", kazao je predsednik Srbije.

(Beta, 10.10.2025)

Ključne reči

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijePredsednik Srbije

