Vučić: Menjamo Krivični zakonik kako bismo zaštitili decu od zloupotreba na internetu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na 10. konferenciji o bezbednosti dece "Bezbednost i odgovornost", u Palati Srbija, da će biti izmenjen Krivični zakonik u delu koji se odnosi na zloupotrebe i fabrikovanje video i foto sadržaja, kako bi na internetu bila zaštićena deca, ali i svi drugi.

"Sa ponosom hoću da vam kažem da menjamo Krivični zakonik, baš u tom delu zloupotrebe i fabrikovanja video i foto sadržaja. Hoćemo da zaštitimo pre svega svako dete i svaku ženu, na kraju krajeva i svakog čoveka", rekao je Vučić na otvaranju konferencije. On je naveo da je, kada je reč o novim tehnologijama i veštačkoj inteligenciji, čitavo to područje postalo život za ogroman broj dece, kao i ogroman broj ljudi, ali da nije pravno sankcionisan. "Kada kažem pravno