Huti najavili da će nadgledati da li Izrael poštuje primirje u Gazi

Blic pre 1 sat
Lider militantne grupe Huti Abdul Malik al-Huti izjavio je danas da će taj pokret pratiti da li Izrael poštuje dogovoreno primirje u Pojasu Gaze.

On je naglasio da će Huti ponovo pružiti podršku Gazi ukoliko Izrael ne bude ispunjavao uslove sporazuma, prenela je Al Džazira. Huti, koji deluju iz Jemena, redovno su izvodili napade na Izrael i komercijalne brodove u Crvenom moru, kao znak solidarnosti s Gazom tokom rata. Kako je ranije naveo lider pokreta Hamas u Pojasu Gaze Halil Al-Haja sporazum uključuje ulazak humanitarne pomoći u Gazu, otvaranje graničnog prelaza Rafa, razmenu zatvorenika uključujući 250
