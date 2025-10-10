"Uvođenje reda i da se zna ko je vlasnik": Sofronijević: Država ne izdaje građevinske dozvole retroaktivno već evidentira

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je večeras da se Predlogom zakona o posebnim uslovima evidentiranja i upisa prava na nepokretnosti ne sprovodi nova legalizacija već se formalizuje faktičko stanje.

Sofronijević je u Skupštini Srbije na kraju rasprave istakla da država ne izdaje građevinske dozvole retroaktivno već evidentira objekte koji postoje i građane koji ih koriste kako bi se obezbedila pravna sigurnost. Ona je objasnila da to znači uvođenje reda i da se zna ko je vlasnik, na čemu i gde. Prema njenim rečima, upisom prava svojine vlasnik preuzima održavanje objekta što i treba da radi. Kako je dodala, ovo nije amnestija, kako neki kažu, već odgovorno
