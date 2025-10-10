Zrenjaninci napokon piju čistu vodu: Rešen problem nakon 19 godina

Zrenjaninci napokon piju čistu vodu: Rešen problem nakon 19 godina

Zrenjanin od danas nema problem sa pijaćom vodom, izjavio je gradonačelnik Simo Salapura. Višedecenijski problem je i zvanično rešen. Rešenje o zabrani upotrebe vode iz 2004. godine stavljeno je van snage, što znači da ponovo imamo zdravu i ispravnu pijaću vodu, rekao je Salapura.

Gradonačelnik je zahvalio Zrenjanincima na strpljenju i razumevanju. Salapura je na Instagram profilu objavio rešenje - Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Sektora za sanitarni nadzor zrenjaninskog Odeljenja za sanitarnu inspekciju u kojem se između ostalog navodi da je voda iz vodovoda u Zrenjaninu higijenski ispravna, da ispunjava propisane uslove bakteriološke i fizičko-hemijske ispravnosti. Tim dokumentom stavlja se van snage rešenje sanitarnog inspektora
