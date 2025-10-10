Grubački: Zrenjaninci imaju pravo da sumnjaju u vest da je voda posle 21 godine ispravna za piće

Danas pre 1 sat  |  Beta
Grubački: Zrenjaninci imaju pravo da sumnjaju u vest da je voda posle 21 godine ispravna za piće

Branislav Grubački iz Novog optimizma izjavio je večeras da Zrenjaninci imaju pravo da sumnjaju u vest koju je na Fejsbuk profilu objavio gradonačelnik tog grada Simo Salapura, u kojoj navodi da Zrenjanin posle 21 godinu ima ispravnu vodu za piće.

Salapura je na društvenim mrežama, uz rešenje Odeljenja za sanitarnu inspekciju, objavio da Zrenjanin od danas nema problem sa pijaćom vodom i da je višedecenijski problem zvanično rešen, odnosno da je rešenje o zabrani upotrebe vode iz 2004. godine stavljeno van snage, „što znači da ponovo imaju zdravu i ispravnu pijaću vodu“. Grubački za televiziju N1 kaže da je neozbiljno na taj način komunicirati o problemu koji 21 godinu muči Zrenjanince. „Ukoliko je sve to
