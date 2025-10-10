Hamas: Postignut sporazum o okončanju rata i agresije protiv našeg naroda

Danas pre 3 sata  |  Aleksandar Maksimovic
Hamas: Postignut sporazum o okončanju rata i agresije protiv našeg naroda

Vođa Hamasovog pregovaračkog tima Halil el Haja izjavio je danas da je rat u Gazi završen i da počinje trajno primirje.

Danas objavljujemo da je postignut sporazum o okončanju rata i agresije protiv našeg naroda i da počinje sprovođenja trajnog prekida vatre i povlačenja okupacionih snaga, rekao je El Haja u televizijskom obraćanju, prenosi CNN. Prema njegovim rečima, sporazum uključuje otvaranje prelaza Rafa u oba smera, oslobađanje svih Palestinaca iz izraelskih zatvora i garancije SAD, arapskih posrednika i Turske da je rat u Gazi trajno završen. El Haja je naveo da je sporazumom
Huti najavili da će nadgledati da li Izrael poštuje primirje u Gazi

Blic pre 22 minuta
Zemlja se trese od brutalnog rata, desetine hiljada ljudi ubijeno! Na pomolu je veliki preokret, ceo svet gleda i strepi: Aktivira se plan od pre 88 godina

Blic pre 2 sata
„Pravi izazovi su u fazama dva i tri“: Prvi deo sporazuma Hamasa i Izraela je postignut, šta dalje?

Danas pre 4 sati
HamasCNNTurskaGaza

Huti najavili da će nadgledati da li Izrael poštuje primirje u Gazi

Blic pre 22 minuta
Blic pre 22 minuta
Kurir pre 32 minuta
Politika pre 27 minuta
Politika pre 27 minuta