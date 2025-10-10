RTS: Zašto Beograđani izbegavaju BG voz?

Od dva miliona putnika, koliko svakoga dana koristi javni gradski prevoz, jedan odsto Beograđana ide vozom.

Profesor Saobraćajnog fakulteta Branislav Bošković kaže za RTS da su u upotrebi stare garniture vozova, uz svakodnevno otkazivanje polazaka. Da bi se bolje iskoristio BG voz, mora mnogo da se uloži, a to ne može da se desi brzo, kaže profesor Bošković. Prigradskim delovima Beograda železnica najviše znači, ističe Bošković. Jedan odsto putnika u Beogradu koristi gradsku železnicu. Od dva miliona, tek 20.000 ljudi. BG voz povezuje Batajnicu i Ovču, kao i Lazarevac i