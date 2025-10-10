RTS: Zašto Beograđani izbegavaju BG voz?

Danas pre 13 minuta  |  RTS
RTS: Zašto Beograđani izbegavaju BG voz?

Od dva miliona putnika, koliko svakoga dana koristi javni gradski prevoz, jedan odsto Beograđana ide vozom.

Profesor Saobraćajnog fakulteta Branislav Bošković kaže za RTS da su u upotrebi stare garniture vozova, uz svakodnevno otkazivanje polazaka. Da bi se bolje iskoristio BG voz, mora mnogo da se uloži, a to ne može da se desi brzo, kaže profesor Bošković. Prigradskim delovima Beograda železnica najviše znači, ističe Bošković. Jedan odsto putnika u Beogradu koristi gradsku železnicu. Od dva miliona, tek 20.000 ljudi. BG voz povezuje Batajnicu i Ovču, kao i Lazarevac i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Beograđani izbegavaju BG voz – šta je naslabija karika

Beograđani izbegavaju BG voz – šta je naslabija karika

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBatajnicaLazarevac

Društvo, najnovije vesti »

Svetski dan mentalnog zdravlja posvećen ljudima koji su pogođeni vanrednim situacijama

Svetski dan mentalnog zdravlja posvećen ljudima koji su pogođeni vanrednim situacijama

Beta pre 3 minuta
Pola miliona pčela nastradalo u podmetnutom požaru u Holandiji

Pola miliona pčela nastradalo u podmetnutom požaru u Holandiji

BBC News pre 23 minuta
Vjosa Osmani, građanka Srbije

Vjosa Osmani, građanka Srbije

Danas pre 38 minuta
RTS: Zašto Beograđani izbegavaju BG voz?

RTS: Zašto Beograđani izbegavaju BG voz?

Danas pre 13 minuta
Pola miliona pčela nastradalo u podmetnutom požaru u Holandiji

Pola miliona pčela nastradalo u podmetnutom požaru u Holandiji

Danas pre 18 minuta