MUP: Srbiji izručen pripadnik kriminalne grupe osumnjičen za ubistvo u Atini 2020. godine

Pripadnicima policije Srbije na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, na osnovu Interpolove međunarodne poternice, izručen je M.Z. (46) zbog sumnje da je jedan od izvršilaca ubistva u Atini 19. januara 2020. godine, kada su ubijene tri osobe, saopšteno je danas.

Kako je navela policija, sumnja se da je to krivično delo planirao sa vođom „kavačkog klana“ i ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, kao i da je plaćao direktne izvršioce za to krivično delo. „On se takođe sumnjiči da je kao pripadnik druge organizovane kriminalne grupe organizovao pošiljke većih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Srbiju“, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnih dela