MUP: Srbiji izručen pripadnik kriminalne grupe osumnjičen za ubistvo u Atini 2020. godine

Danas pre 9 sati  |  Beta
MUP: Srbiji izručen pripadnik kriminalne grupe osumnjičen za ubistvo u Atini 2020. godine

Pripadnicima policije Srbije na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, na osnovu Interpolove međunarodne poternice, izručen je M.Z. (46) zbog sumnje da je jedan od izvršilaca ubistva u Atini 19. januara 2020. godine, kada su ubijene tri osobe, saopšteno je danas.

Kako je navela policija, sumnja se da je to krivično delo planirao sa vođom „kavačkog klana“ i ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, kao i da je plaćao direktne izvršioce za to krivično delo. „On se takođe sumnjiči da je kao pripadnik druge organizovane kriminalne grupe organizovao pošiljke većih količina kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Srbiju“, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnih dela
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Video) Kum, glavni Zvicerov savetnik i logističar: Evo ko je Milovan Zdravković: Danas izručen Srbiji pod pratnjom jakih…

(Video) Kum, glavni Zvicerov savetnik i logističar: Evo ko je Milovan Zdravković: Danas izručen Srbiji pod pratnjom jakih policijskih snaga, robijaće zbog ubistva i droge

Blic pre 5 sati
Odslužio kaznu u Hrvatskoj, pa ispred zatvora doživeo šok: Novi detalji izručenja Zvicerovog kuma: Robijao zbog falsifikovanja…

Odslužio kaznu u Hrvatskoj, pa ispred zatvora doživeo šok: Novi detalji izručenja Zvicerovog kuma: Robijao zbog falsifikovanja pasoša, sada optužen za ubistvo i trgovinu drogom

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaKokainMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPBatrovciSrbija HrvatskaInterpolAtina

Hronika, najnovije vesti »

Teška saobraćajna nesreća kod Sombora. Ima povređenih: Direktan sudar kamiona i auta, policija na licu mesta.

Teška saobraćajna nesreća kod Sombora. Ima povređenih: Direktan sudar kamiona i auta, policija na licu mesta.

Blic pre 1 sat
"Nisam smeo da se javim Brajanu Volšu..." Muškarac koji tvrdi da je bio u vezi sa Beograđankom Anom posle njenog nestanka…

"Nisam smeo da se javim Brajanu Volšu..." Muškarac koji tvrdi da je bio u vezi sa Beograđankom Anom posle njenog nestanka dobio misterioznu poruku: "Plašio sam se"

Blic pre 3 sata
Majka i sin izvučeni iz vatrene stihije! Drama kod Paraćina: Porodična kuća potpuno izgorela

Majka i sin izvučeni iz vatrene stihije! Drama kod Paraćina: Porodična kuća potpuno izgorela

Blic pre 3 sata
(Video) Kum, glavni Zvicerov savetnik i logističar: Evo ko je Milovan Zdravković: Danas izručen Srbiji pod pratnjom jakih…

(Video) Kum, glavni Zvicerov savetnik i logističar: Evo ko je Milovan Zdravković: Danas izručen Srbiji pod pratnjom jakih policijskih snaga, robijaće zbog ubistva i droge

Blic pre 5 sati
Odslužio kaznu u Hrvatskoj, pa ispred zatvora doživeo šok: Novi detalji izručenja Zvicerovog kuma: Robijao zbog falsifikovanja…

Odslužio kaznu u Hrvatskoj, pa ispred zatvora doživeo šok: Novi detalji izručenja Zvicerovog kuma: Robijao zbog falsifikovanja pasoša, sada optužen za ubistvo i trgovinu drogom

Blic pre 6 sati