Teška saobraćajna nesreća kod Sombora Strahuje se da ima mrtvih: Direktan sudar kamiona i auta, policija na licu mesta

Policija je na licu mesta Saobraćaj je obustavljen Teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali kamion i automobil, dogodila se večeras na putu Sombor-Bezdan. Kako se navodi na Instagram stranici 192, došlo je do direktnog sudara kamiona i automobila. Prema nepotvrđenim informacijama, sumnja se da ima smrtno stradalih lica. Policija je na licu mesta i uviđaj je u toku. Saobraćaj na ovoj deonici je obustavljen.