UNS: Diskriminatorna odluka CIK-a da ne akredituje medije na srpskom za praćenje izbora na Kosovu

Danas pre 6 sati  |  Beta
Udruženje novinara Srbije (UNS) i njegov ogranak Društvo novinara Kosova i Metohije osudili su večeras odluku Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da odbije da akredituje sve medije na srpskom jeziku za praćenje lokalnih izbora na Kosovu u nedelju, 12. oktobra, a odluku ocenila kao diskriminatornu.

Oni su pozvali Evropsku i Međunarodnu federaciju novinara (EFJ i IFJ), kao i međunarodnu zajednicu da reaguju zbog tog diskriminatorskog čina. Nakon današnje sednice, CIK je saopštio kojim medijima je odobreno, a kojima nije da prate glasanje 12. oktobra i aktivnosti CIK-a, a među onima koji neće moći da prate glasanje u nedelju su novinari srpskih redakcija, kao i nekoliko albanskih i regionalnih. Šta je razlog za odbijanje, kako je dodao UNS, CIK nije obrazložio
