Misija OEBS-a u PR razočarana zbog odluke CIK da odbije akreditacije srpskim medijima

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Misija OEBS-a u AP Kosovo i Metohija izrazila je "svoje duboko razočaranje" zbog odluke koju su doneli neki članovi Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da se uzdrže ili glasaju protiv zahteva za akreditaciju koje su podneli svi mediji na srpskom jeziku, kao i drugi, za izveštavanje o predstojećim lokalnim izborima zakazanim za nedelju. "Slobodni, fer i transparentni izbori zavise od otvorenog i jednakog pristupa svih medija da posmatraju, izveštavaju i
RTV pre 1 sat
Blic pre 5 sati
Telegraf pre 7 sati
Danas pre 10 sati
RTV pre 8 minuta
BBC News pre 34 minuta
Vreme pre 8 minuta
Dnevnik pre 14 minuta
