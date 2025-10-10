Vučić: Srbija pozdravlja sporazum između Izraela i Hamasa

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Vučić: Srbija pozdravlja sporazum između Izraela i Hamasa
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je Srbija pozdravila sporazum o prekidu vatre u Gazi, koji uključuje povratak svih talaca Izraelu, a posebno izraelsko-srpskog zarobljenika Alona Ohela. „Duboko smo odahnuli zbog vesti da bi naš državljanin Alon Ohel mogao biti među onima koji će biti pušteni u prvoj fazi ovog aranžmana. Srbija je od početka pratila njegovu situaciju sa najvećom zabrinutošću i tiho je radila diplomatskim kanalima kako bi
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić pozdravio sporazum o prekidu vatre u Gazi: "Osetili smo ogromno olakšanje zbog vesti da bi naš državljanin Alon Ohel…

Vučić pozdravio sporazum o prekidu vatre u Gazi: "Osetili smo ogromno olakšanje zbog vesti da bi naš državljanin Alon Ohel mogao biti oslobođen"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasPredsednik SrbijeGaza

Politika, najnovije vesti »

Cik: u Prištini odbio akreditaciju svih medija na srpskom jeziku za praćenje izbora na KiM

Cik: u Prištini odbio akreditaciju svih medija na srpskom jeziku za praćenje izbora na KiM

Blic pre 59 minuta
Pilot-epizoda Vučićeve teorije zavere

Pilot-epizoda Vučićeve teorije zavere

Radar pre 2 sata
Delovi tužilaštva su se stavili u službu represije

Delovi tužilaštva su se stavili u službu represije

Radar pre 2 sata
Vanovac: Skandalozna odluka cik u PR da ne akredituje srpske medije za izbore na KiM

Vanovac: Skandalozna odluka cik u PR da ne akredituje srpske medije za izbore na KiM

Telegraf pre 2 sata
Petković: Osmani optužuje Beograd, a ona i Kurti su sinonim za krađu na izborima

Petković: Osmani optužuje Beograd, a ona i Kurti su sinonim za krađu na izborima

Danas pre 3 sata