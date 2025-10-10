Vučić: Srbija pozdravlja sporazum između Izraela i Hamasa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je Srbija pozdravila sporazum o prekidu vatre u Gazi, koji uključuje povratak svih talaca Izraelu, a posebno izraelsko-srpskog zarobljenika Alona Ohela. „Duboko smo odahnuli zbog vesti da bi naš državljanin Alon Ohel mogao biti među onima koji će biti pušteni u prvoj fazi ovog aranžmana. Srbija je od početka pratila njegovu situaciju sa najvećom zabrinutošću i tiho je radila diplomatskim kanalima kako bi