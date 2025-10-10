Vučić pozdravio sporazum o prekidu vatre u Gazi: "Osetili smo ogromno olakšanje zbog vesti da bi naš državljanin Alon Ohel mogao biti oslobođen"

Srbija je pozdravila vest o postizanju dogovora o prekidu vatre koji uključuje povratak svih talaca u Izrael, a posebno izraelsko-srpskog taoca Alona Ohela, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za The Jerusalem Post u četvrtak.

- Osetili smo duboko olakšanje zbog vesti da bi naš državljanin, Alon Ohel, mogao biti među onima koji će biti oslobođeni u prvoj fazi ovog dogovora. Srbija je, od samog početka, sa najvećom zabrinutošću pratila njegovu situaciju i tiho radila putem diplomatskih kanala kako bi podržala napore koji vode njegovom bezbednom povratku - rekao je Vučić za Post. Vučić je u maju otkrio za Post da je lično apelovao na arapske lidere da pomognu u oslobađanju Ohela. - Sreo