Vučić pozdravio sporazum o prekidu vatre u Gazi: "Osetili smo ogromno olakšanje zbog vesti da bi naš državljanin Alon Ohel mogao biti oslobođen"

Blic pre 4 sati
Vučić pozdravio sporazum o prekidu vatre u Gazi: "Osetili smo ogromno olakšanje zbog vesti da bi naš državljanin Alon Ohel…

Srbija je pozdravila vest o postizanju dogovora o prekidu vatre koji uključuje povratak svih talaca u Izrael, a posebno izraelsko-srpskog taoca Alona Ohela, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za The Jerusalem Post u četvrtak.

- Osetili smo duboko olakšanje zbog vesti da bi naš državljanin, Alon Ohel, mogao biti među onima koji će biti oslobođeni u prvoj fazi ovog dogovora. Srbija je, od samog početka, sa najvećom zabrinutošću pratila njegovu situaciju i tiho radila putem diplomatskih kanala kako bi podržala napore koji vode njegovom bezbednom povratku - rekao je Vučić za Post. Vučić je u maju otkrio za Post da je lično apelovao na arapske lidere da pomognu u oslobađanju Ohela. - Sreo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić: Srbija pozdravlja sporazum između Izraela i Hamasa

Vučić: Srbija pozdravlja sporazum između Izraela i Hamasa

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIzraelPredsednik SrbijeGaza

Politika, najnovije vesti »

Pilot-epizoda Vučićeve teorije zavere

Pilot-epizoda Vučićeve teorije zavere

Radar pre 1 sat
Delovi tužilaštva su se stavili u službu represije

Delovi tužilaštva su se stavili u službu represije

Radar pre 1 sat
Vanovac: Skandalozna odluka cik u PR da ne akredituje srpske medije za izbore na KiM

Vanovac: Skandalozna odluka cik u PR da ne akredituje srpske medije za izbore na KiM

Telegraf pre 1 sat
Petković: Osmani optužuje Beograd, a ona i Kurti su sinonim za krađu na izborima

Petković: Osmani optužuje Beograd, a ona i Kurti su sinonim za krađu na izborima

Danas pre 2 sata
Jakšić: Srbija danas nema nijednog iskrenog saveznika, iluzija je da se može sedeti na dve, tri ili pet stolica

Jakšić: Srbija danas nema nijednog iskrenog saveznika, iluzija je da se može sedeti na dve, tri ili pet stolica

Danas pre 2 sata