"Narušavanje ugleda Srbiji": Ministarstvo spoljnih poslova osudilo pisanje stranih medija: "Senzacionalističke i lažne tvrdnje o predsedniku Vučiću"

Ministarstvo ističe da relevantne pravosudne institucije nikada nisu povezale Vučića s ratnim zločinima.

Apeluje se na medije i političke aktere da odgovorno pristupaju istorijskim temama i poštuju činjenice. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da najsnažnije osuđuje širenje senzacionalističkih i neosnovanih tvrdnji u pojedinim stranim medijima, koje se odnose na navodnu ulogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini devedesetih godina prošlog veka, uključujući i izmišljene konstrukcije o takozvanim "ljudskim