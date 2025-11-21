Msp: Cilj širenja dezinformacija o Vučiću u stranim medijima narušavanje ugleda Srbije i institucija

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da najsnažnije osuđuje širenje senzacionalističkih i neosnovanih tvrdnji u pojedinim stranim medijima, koje se odnose na navodnu ulogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini devedesetih godina prošlog veka, uključujući i izmišljene konstrukcije o takozvanim "ljudskim safarijima" tokom opsade Sarajeva. "Ministarstvo spoljnih poslova jasno i nedvosmisleno osuđuje ovakve