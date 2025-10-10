Željko Obradović: Vrlo je važno da pobeđujemo u neizvesnim utakmicama

Košarkaši Partizana pobedili su Efes rezultatom 93:87 (31:24, 24:19, 16:26, 22:18) u utakmici trećeg kola Evrolige.

Trener crno-belih Željko Obradović bio je vidno zadovoljan na konferenciji za štampu nakon utakmice. – Prvo poluvreme, izvanredno, sa velikom agresivnošću u odbrani. Naterali smo Efes da izgubi 10 lopti i osvoji samo jednu. To je posledica dobrog spejsinga i plana utakimce. Usporili smo u nastavku i odbrambeno i napadački, posle prvog lakog primljenog koša smo odustali od plana – rekao je Obradović. On je potom istakao doprinos navijača ovoj važnoj pobedi