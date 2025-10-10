Vučić na konferenciji o zaštiti dece u digitalnom svetu Dete u dobu algoritama veštačka inteligencija i opasnosti interneta

BEOGRAD: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas u Palati Srbija 10. konferenciji o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost“, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Ove godine tema konferencije je „Dete u dobu algoritama“, a organizator, Centar za nestalu i zlostavljanu decu, očekuje više od 300 učesnika. Na konferenciji će učestvovati vrhunski predavači iz FBI-ja, EUROPOL-a, Majkrosofta, kao i drugi eksperte iz regiona i Srbije, koji će predstaviti najnovije izazove i rešenja u oblasti digitalne bezbednosti, zaštite dece i upotrebe veštačke inteligencije.
