Gde se sutra sve organizuju „Građani protiv blokada“?

Glas Zaječara pre 17 minuta  |  Anđela Risantijević
Protest „Građani protiv blokada“ najavljen je za sutra na više od 200 lokacija širom Srbije, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost (CZDS).

Okupljanja počinju od 17:00 i 17:30 časova, a kako je navedeno, cilj protesta je i podrška srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Lokacije i precizni termni okupljanja objavljeni su na Instagram stranici CZDS, a na spisku su lokacije u najrazličitijm krajevima Srbije od Novog Sada do Ljiga. Nije precizirano za sada da li će i gde biti protesti u Beogradu, dok je u Novom Sadu najavljeno okupljanje na više lokacija. Za subotu, 11. oktobar, i studenti u blokadi najavili
