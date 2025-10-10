Gradonačelnik Zrenjanina : Nakon više od 21 godine, Zrenjanin opet ima ispravnu vodu za piće

Nakon više od 21 godine Zrenjanin opet ima ispravnu vodu za piće, dakle apsolutno bezbedno u skladu sa svim pravilnicima i regulativama, izjavio gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura.

On je dodao da od 22. maja ove godine traje monitoring na vodovodnoj mreži našem gradu, i da je to dan kada je zdrava pijaća voda krenula iz fabrike vode. Urađeno je na stotine analiza u prethodnih nekoliko dana stvorili su se uslovi da naše nadležno javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ podnese zahtev nadležnoj sanitarnoj inspektorki da se rešenje kojim je uvedena zabrana vode za piće stavi van snage, samim tim stekli su se uslovi, dakle voda za piće