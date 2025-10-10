Svi pričaju o zlatu, a cena ovog metala obara rekorde

Cena srebra porasla je za dan za više od četiri odsto, i dostigla oko 51 dolar (oko 44 evra) po unci, prvenstveno zbog sve veće potražnje ulagača za sigurnijom imovinom.

Time je produžen rast cene ovog plemenitog metala, nadmašivši prethodni vrhunac zabeležen još 1980. godine, objavio je danas Trejding ekonomiks.Vrednost srebra je ove godine porasla za preko 70 odsto, nadmašivši zlato, što je zasnovano na fiskalnim rizicima u Sjedinjenim Američkim Državama, potencijalom za niže kamatne stope, pitanjima oko nezavisnosti centralne banke Federalnih rezervi (FED) i neodrživim nivoima globalnog deficita i duga. Nestašica slobodno