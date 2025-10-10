Na marakani bili odlični, sada ih nema! Selektor našeg rivala udario na navijače: Stadion tih, nikakva energija...

Kurir pre 1 sat
Na marakani bili odlični, sada ih nema! Selektor našeg rivala udario na navijače: Stadion tih, nikakva energija...

Engleska je na londonskom Vembliju pobedila Vels 3:0 u prijateljskoj utakmici, a sva tri pogotka postignuta su u prvih 20 minuta.

Na tribinama je bilo mnogo praznih sedišta, ali oni koji su bili na utakmici nisu navijali prema očekivanju selektora. "Mogli smo da vodimo 5:0 do poluvremena. Nismo uspeli da postignemo četvrti i peti gol. Stadion je bio tih. Nismo dobili nikakvu energiju sa tribina. Uradili smo sve da pobedimo. Da, očekivali smo više od navijača. Šta možete više da pružite u 20 minuta? Nismo ih pustili da se izvuku. Ako čujete samo navijače Velsa pola sata, to je tužno pošto je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tuhel nezadovoljan zbog slabe podrške navijača reprezentaciji

Tuhel nezadovoljan zbog slabe podrške navijača reprezentaciji

Sportski žurnal pre 14 minuta
Tuhel: Pola sata čuli su se samo navijači Velsa, to je tužno

Tuhel: Pola sata čuli su se samo navijači Velsa, to je tužno

Sport klub pre 9 minuta
Vučinić iskren posle debakla: "Igrači misle da su majstori, a mi moram da oremo"

Vučinić iskren posle debakla: "Igrači misle da su majstori, a mi moram da oremo"

Sportske.net pre 1 sat
Tuhel ljut na Engleze: "U Srbiji bilo odlično, ali sada..." VIDEO

Tuhel ljut na Engleze: "U Srbiji bilo odlično, ali sada..." VIDEO

B92 pre 1 sat
Tuhel nezadovoljan zbog slabe podrške navijača reprezentaciji Engleske

Tuhel nezadovoljan zbog slabe podrške navijača reprezentaciji Engleske

Danas pre 2 sata
Vučinić posle bruke: Misle da su majstori, a mi moramo da oremo!

Vučinić posle bruke: Misle da su majstori, a mi moramo da oremo!

Sportski žurnal pre 2 sata
Arnautović u suzama: "Samo su mi rođenja dece lepša od ovoga"

Arnautović u suzama: "Samo su mi rođenja dece lepša od ovoga"

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MarakanaEngleskaVemblinavijaci

Sport, najnovije vesti »

Selektor Srbije Dragan Stojković uoči meča protiv Albanije: Želimo šest bodova kako bi ovaj oktobarski ciklus bio uspešan za…

Selektor Srbije Dragan Stojković uoči meča protiv Albanije: Želimo šest bodova kako bi ovaj oktobarski ciklus bio uspešan za nas

Danas pre 43 minuta
Stojković pred Albaniju: Nemam dileme u vezi sa sastavom, spremni smo da obradujemo naciju pobedom

Stojković pred Albaniju: Nemam dileme u vezi sa sastavom, spremni smo da obradujemo naciju pobedom

RTS pre 44 minuta
Piksi za RTS: Želim da vidim hrabru i odlučnu Srbiju protiv Albanije, nema alibija

Piksi za RTS: Želim da vidim hrabru i odlučnu Srbiju protiv Albanije, nema alibija

RTS pre 9 minuta
Šuška se - Trinkijeri se vraća u Evroligu, Obradović mu "namestio" posao?

Šuška se - Trinkijeri se vraća u Evroligu, Obradović mu "namestio" posao?

Sportske.net pre 9 minuta
Partizan AdmiralBet debituje u Ligi Evrope: "Pre dve godine je ovo delovalo nerealno"

Partizan AdmiralBet debituje u Ligi Evrope: "Pre dve godine je ovo delovalo nerealno"

Sportske.net pre 39 minuta