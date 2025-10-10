Pojeftinilo gorivo u Srbiji! Objavljene nove cene derivata koje će važiti do narednog petka!

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 194 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.

Ako poredimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin pojeftinili su za dinar. Uprkos američkim sankcijama, koje su stupile juče ujutru na snagu na pumpama Naftne industrije Srbije sve funkcioniše uobičajeno, a u to se uverila i ekipa Kurir Biznisa. Na benzinskoj pumpi zvanoj "Dejtonka" kod Ušća u Beogradu vozači su bez problema točili sve vrste goriva i nije bilo nikakvih gužvi. Kako smo saznali od vozača koje smo zatekli pri ulasku na benzinsku pumpu