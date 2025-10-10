Pojeftinilo gorivo u Srbiji! Objavljene nove cene derivata koje će važiti do narednog petka!

Kurir pre 4 sati
Pojeftinilo gorivo u Srbiji! Objavljene nove cene derivata koje će važiti do narednog petka!

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 194 dinara, dok je cena benzina 178 dinara.

Ako poredimo cene sa iznosima od prethodne nedelje, dizel i benzin pojeftinili su za dinar. Uprkos američkim sankcijama, koje su stupile juče ujutru na snagu na pumpama Naftne industrije Srbije sve funkcioniše uobičajeno, a u to se uverila i ekipa Kurir Biznisa. Na benzinskoj pumpi zvanoj "Dejtonka" kod Ušća u Beogradu vozači su bez problema točili sve vrste goriva i nije bilo nikakvih gužvi. Kako smo saznali od vozača koje smo zatekli pri ulasku na benzinsku pumpu
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Hoće li skočiti cene avionskih karata i za koliko: Avio kompanije zbog američkih sankcija prekidaju saradnju sa NIS-om

Hoće li skočiti cene avionskih karata i za koliko: Avio kompanije zbog američkih sankcija prekidaju saradnju sa NIS-om

Nova pre 2 sata
Šta nosi maglovita budućnost NIS-a

Šta nosi maglovita budućnost NIS-a

Bloomberg Adria pre 4 sati
Od danas jeftiniji i dizel i benzin

Od danas jeftiniji i dizel i benzin

RTK pre 5 sati
Objavljene nove cene goriva: Jeftiniji benzin i dizel

Objavljene nove cene goriva: Jeftiniji benzin i dizel

InfoKG pre 5 sati
Sankcije NIS-u: Kako će uticati na mene

Sankcije NIS-u: Kako će uticati na mene

BBC News pre 6 sati
Nove cene goriva

Nove cene goriva

Glas Zaječara pre 5 sati
Dizel i benzin jeftiniji za po jedan dinar

Dizel i benzin jeftiniji za po jedan dinar

In medija pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

nove cene gorivacena dizelaCena benzinasankcije nis-u

Ekonomija, najnovije vesti »

Kad zlato više ne blista: tri ideje kako zaštititi portfelj ako se trend rasta zlata okrene

Kad zlato više ne blista: tri ideje kako zaštititi portfelj ako se trend rasta zlata okrene

Bloomberg Adria pre 49 minuta
Ako u nedelju idete na aerodrom ovo morate da znate! Srbi će na granicama voziti u posebnim trakama, a evo šta ako nastane…

Ako u nedelju idete na aerodrom ovo morate da znate! Srbi će na granicama voziti u posebnim trakama, a evo šta ako nastane kolaps

Blic pre 51 minuta
Privatni režim ne čuva zaista vašu privatnost na internetu

Privatni režim ne čuva zaista vašu privatnost na internetu

Kamatica pre 16 minuta
MOL: Nastavljamo snabdevanje gorivom iz Mađarske uprkos sankcijama NIS-u

MOL: Nastavljamo snabdevanje gorivom iz Mađarske uprkos sankcijama NIS-u

Serbian News Media pre 31 minuta
Konsultant: Zabrana prodaje jedinog stana zbog duga poskupeće kredite, država nije mislila na pokriće rizika

Konsultant: Zabrana prodaje jedinog stana zbog duga poskupeće kredite, država nije mislila na pokriće rizika

Radio 021 pre 21 minuta