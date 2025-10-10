Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 194 dinara, benzin 178 dinara do 17. oktobra

Naslovi.ai pre 1 sat

Vlada Srbije produžila ograničenje cena goriva, dizel i benzin pojeftinili za po dinar u odnosu na prošlu nedelju, sankcije NIS-u nisu uticale na snabdevanje.

Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju cena goriva, pa će do 17. oktobra litar evrodizela koštati maksimalno 194 dinara, a benzin evropremijum BMB 178 dinara, što je za dinar manje u odnosu na prethodnu nedelju. Danas N1 Info Moj Novi Sad

Uprkos stupanju na snagu američkih sankcija NIS-u, snabdevanje gorivom funkcioniše normalno, a cene su stabilne. Kompanija NIS nije dobila produženje posebne licence, ali to nije uticalo na dostupnost goriva na pumpama. Nova Telegraf Nedeljnik

Cene goriva se objavljuju svakog petka do 15 časova i važe sedam dana, a dizel za poljoprivrednike ostaje na 179 dinara po litru za najviše 100 litara. Biznis.rs Moj Novi Sad