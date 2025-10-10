Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 194 dinara, benzin 178 dinara do 17. oktobra

Naslovi.ai pre 1 sat
Nove cene goriva u Srbiji: evrodizel 194 dinara, benzin 178 dinara do 17. oktobra

Vlada Srbije produžila ograničenje cena goriva, dizel i benzin pojeftinili za po dinar u odnosu na prošlu nedelju, sankcije NIS-u nisu uticale na snabdevanje.

Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju cena goriva, pa će do 17. oktobra litar evrodizela koštati maksimalno 194 dinara, a benzin evropremijum BMB 178 dinara, što je za dinar manje u odnosu na prethodnu nedelju. Danas N1 Info Moj Novi Sad

Uprkos stupanju na snagu američkih sankcija NIS-u, snabdevanje gorivom funkcioniše normalno, a cene su stabilne. Kompanija NIS nije dobila produženje posebne licence, ali to nije uticalo na dostupnost goriva na pumpama. Nova Telegraf Nedeljnik

Cene goriva se objavljuju svakog petka do 15 časova i važe sedam dana, a dizel za poljoprivrednike ostaje na 179 dinara po litru za najviše 100 litara. Biznis.rs Moj Novi Sad

Povezane vesti »

Dizel ipak jeftiniji! Ovo su nove cene goriva

Dizel ipak jeftiniji! Ovo su nove cene goriva

Blic pre 23 minuta
Pojeftinilo gorivo u Srbiji! Objavljene nove cene derivata koje će važiti do narednog petka!

Pojeftinilo gorivo u Srbiji! Objavljene nove cene derivata koje će važiti do narednog petka!

Kurir pre 6 sati
Od danas jeftiniji i dizel i benzin

Od danas jeftiniji i dizel i benzin

RTK pre 6 sati
Objavljene nove cene goriva: Jeftiniji benzin i dizel

Objavljene nove cene goriva: Jeftiniji benzin i dizel

InfoKG pre 7 sati
Dizel i benzin jeftiniji za po jedan dinar

Dizel i benzin jeftiniji za po jedan dinar

In medija pre 8 sati
Nove cene goriva

Nove cene goriva

Glas Zaječara pre 7 sati
Gorivo jeftinije dinar po litru

Gorivo jeftinije dinar po litru

Radio sto plus pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbijenove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Evropa će klečati: „Čelični“ udar na Železaru Smederevo dokazuje da Zapad ne razume Kinu

Evropa će klečati: „Čelični“ udar na Železaru Smederevo dokazuje da Zapad ne razume Kinu

Sputnik pre 13 minuta
Završena sednica Odbora direktora NIS : Zalihe nisu neiscrpne, dolazi šef uprave Gasprom Njefta

Završena sednica Odbora direktora NIS : Zalihe nisu neiscrpne, dolazi šef uprave Gasprom Njefta

Nedeljnik pre 23 minuta
Tomislav Momirović u kućnom pritvoru s nanogicom, a zida na Zlatiboru za 8 miliona evra

Tomislav Momirović u kućnom pritvoru s nanogicom, a zida na Zlatiboru za 8 miliona evra

Pravda pre 18 minuta
HBOR odobrio više od 900 milijuna eura novih kredita

HBOR odobrio više od 900 milijuna eura novih kredita

SEEbiz pre 17 minuta
Dizel ipak jeftiniji! Ovo su nove cene goriva

Dizel ipak jeftiniji! Ovo su nove cene goriva

Blic pre 23 minuta