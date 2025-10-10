Završen sastanak Odbora direktora NIS-a, evo šta je odlučeno: "Očuvanje radnih mesta je prioritet, zalihe nisu neiscrpne"

Odbor direktora Naftne industrije Srbije završio je vanredni sastanak na kome se razmatrala aktuelna situacija i plan rada u uslovima američkih sankcija.

Važni zaključci su da nema mesta panici ni među zaposlenima ni među građanima, te da će se snabdevanje tržišta gorivom u narednom periodu odvijati bez većih poremećaja. Članovi Odbora podržali su predlog da se radnicima NIS-a isplate zarade unapred, čime se garantuje finansijska stabilnost zaposlenih u periodu neizvesnosti. Isplata plata teći će redovno, a novca u opticaju i u kešu ima dovoljno. Kako je navedeno, banke nisu prekinule saradnju sa NIS-om, osim što se