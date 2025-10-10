Završen sastanak Odbora direktora NIS-a, evo šta je odlučeno: "Očuvanje radnih mesta je prioritet, zalihe nisu neiscrpne"

Kurir pre 1 sat  |  Blic Biznis
Završen sastanak Odbora direktora NIS-a, evo šta je odlučeno: "Očuvanje radnih mesta je prioritet, zalihe nisu neiscrpne"

Odbor direktora Naftne industrije Srbije završio je vanredni sastanak na kome se razmatrala aktuelna situacija i plan rada u uslovima američkih sankcija.

Važni zaključci su da nema mesta panici ni među zaposlenima ni među građanima, te da će se snabdevanje tržišta gorivom u narednom periodu odvijati bez većih poremećaja. Članovi Odbora podržali su predlog da se radnicima NIS-a isplate zarade unapred, čime se garantuje finansijska stabilnost zaposlenih u periodu neizvesnosti. Isplata plata teći će redovno, a novca u opticaju i u kešu ima dovoljno. Kako je navedeno, banke nisu prekinule saradnju sa NIS-om, osim što se
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Odbor direktora NIS: Snabdevanje gorivom bez većih poremećaja, brzo naći rešenje

Odbor direktora NIS: Snabdevanje gorivom bez većih poremećaja, brzo naći rešenje

RTV pre 34 minuta
Odbor direktora NIS: Što pre naći rešenje – očekuje se sastanak Vlade Srbije i „Gaspromnjefta“

Odbor direktora NIS: Što pre naći rešenje – očekuje se sastanak Vlade Srbije i „Gaspromnjefta“

Sputnik pre 24 minuta
Odbor direktora NIS: Snabdevanje gorivom bez većih poremećaja, brzo naći rešenje

Odbor direktora NIS: Snabdevanje gorivom bez većih poremećaja, brzo naći rešenje

Telegraf pre 29 minuta
Završena sednica Odbora direktora NIS : Zalihe nisu neiscrpne, dolazi šef uprave Gasprom Njefta

Završena sednica Odbora direktora NIS : Zalihe nisu neiscrpne, dolazi šef uprave Gasprom Njefta

Nedeljnik pre 1 sat
NIS isplaćuje akcionarima dividende za 2024. u bruto iznosu od 28,18 dinara po akciji

NIS isplaćuje akcionarima dividende za 2024. u bruto iznosu od 28,18 dinara po akciji

Novi magazin pre 1 sat
NIS isplaćuje akcionarima dividende za 2024. u bruto iznosu od 28,18 dinara po akciji

NIS isplaćuje akcionarima dividende za 2024. u bruto iznosu od 28,18 dinara po akciji

N1 Info pre 2 sata
NIS uskoro isplaćuje dividendu

NIS uskoro isplaćuje dividendu

SEEbiz pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišgorivoSankcije

Ekonomija, najnovije vesti »

NIS isplaćuje akcionarima dividende za 2024.

NIS isplaćuje akcionarima dividende za 2024.

Danas pre 1 sat
Odbor direktora NIS: Snabdevanje gorivom bez većih poremećaja, brzo naći rešenje

Odbor direktora NIS: Snabdevanje gorivom bez većih poremećaja, brzo naći rešenje

RTV pre 34 minuta
Odbor direktora NIS: Što pre naći rešenje – očekuje se sastanak Vlade Srbije i „Gaspromnjefta“

Odbor direktora NIS: Što pre naći rešenje – očekuje se sastanak Vlade Srbije i „Gaspromnjefta“

Sputnik pre 24 minuta
ChatGPT „kida“: Najpreuzimanija aplikacija sa 800 miliona aktivnih korisnika

ChatGPT „kida“: Najpreuzimanija aplikacija sa 800 miliona aktivnih korisnika

Bonitet pre 50 minuta
Potraga za rešenjem krize: Rusi nude gas samo do kraja godine; Sastanak Vučića i Đukova početkom nedelje

Potraga za rešenjem krize: Rusi nude gas samo do kraja godine; Sastanak Vučića i Đukova početkom nedelje

B92 pre 14 minuta