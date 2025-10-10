Završena sednica Odbora direktora NIS : Zalihe nisu neiscrpne, dolazi šef uprave Gasprom Njefta

Nedeljnik pre 23 minuta
Završena sednica Odbora direktora NIS : Zalihe nisu neiscrpne, dolazi šef uprave Gasprom Njefta

Odbor direktora Naftne industrije Srbije okončao je večeras vanredni sastanak povodom američkih sankcija, uz zaključak da će snabdevanje tržišta gorivom u narednom periodu teći bez većih poremećaja, objavio je Blic.

Glavna poruka sa sastanka je da nema mesta panici ni među zaposlenima, niti bi trebalo da bude među građanima, ali da se rešenje mora pronaći u kratkom roku. Strateški razgovori vlade i gasprom njefta Iako je snabdevanje trenutno stabilno, konstatovano je da je uvoz nafte zaustavljen, uz napomenu da „zalihe nisu neiscrpne“. „Ukoliko se ne pronađe trajno rešenje, maloprodaja bi mogla biti ugrožena, jer kompanija bez mogućnosti plaćanja ne može funkcionisati“, preneo
