Višedecenijski problem konačno rešen: Zrenjanin konačno ima pijaću vodu, ali da li će tako i ostati?

Višedecenijski problem konačno rešen: Zrenjanin konačno ima pijaću vodu, ali da li će tako i ostati?

Ukupno 21 godinu građani Zrenjanina nemaju ispravnu pijaću vodu, problem s kojim su se mnogi u tom mestu, odavno, pomirili. A onda je juče, u pola noći objavom na Fejsbuku, gradonačelnik Simo Salapura obelodanio rešenje Odeljenja za sanitarnu inspekciju sa veoma jasnom porukom – od danas je višedecenijski problem zvanično rešen, te da je voda ispravna. Međutim, kako za Mašinu ocenjuje Miroslav Paunov ispred Zeleno-levog fronta, već nekoliko puta su tokom prethodnih godina analize vode bile pozitivne –

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, maksimalna dozvoljena koncentracija arsena u vodi je 0,01 mikrograma po litru. S druge strane, ta koncentracija je u vodi u Zrenjaninu bila mnogo veća – 0,1 mikrograma po litru. Upravo zbog toga je u Zrenjaninu od 2004. godine bila na snazi zabrana da se voda iz gradskog vodovoda upotrebljava za piće i pripremu hrane. A onda je gradonačelnik sedišta Srednjobanatskog okruga, Simo Salapura, sinoć trijumfalno
