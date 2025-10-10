Kovid bolnica u Petrovaradinu bez vode do daljeg

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Kovid bolnica u Petrovaradinu biće bez vode do daljeg zbog radova na sanaciji havarije, saopštilo je jutros novosadsko Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija".

Cisterna sa pijaćom vodom će biti postavljena ispred Kovid bolnice, navedeno je u saopštenju. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 14 sati biti i Ulica 22. avgusta i okolne ulice u Bukovcu.
