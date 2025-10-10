Marija Korina Mačado dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025, Trampova nominacija ostala bez uspeha

Naslovi.ai pre 1 sat
Marija Korina Mačado dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025, Trampova nominacija ostala bez uspeha

Venecuelanska opozicionarka Mačado nagrađena za borbu za demokratiju, dok je Trampova kandidatura podržana od Rusije ali nije usvojena

Nobelova nagrada za mir 2025. dodeljena je Mariji Korini Mačado, liderki venecuelanske opozicije, za njen neumorni rad na promociji demokratskih prava i borbu za mirnu tranziciju iz diktature u demokratiju. Odluku je doneo Norveški Nobelov komitet, a nagrada je objavljena pre postizanja primirja u Gazi. N1 Info NIN Beta

Donald Tramp je bio jedan od najistaknutijih kandidata i javno je isticao želju za nagradom zbog svojih mirovnih napora, uključujući posredovanje u prekidu vatre između Izraela i Hamasa. Međutim, njegov zahtev nije usvojen, a nominaciju su podržale Rusija i Kambodža. Telegraf B92 Bloomberg Adria

Reakcije na dodelu nagrade Mačado uključuju pohvale za njenu hrabrost i posvećenost demokratiji u Venecueli, dok je Trampova kandidatura izazvala podeljena mišljenja. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani nije video ništa sporno u Trampovoj nominaciji. Politika Alo Danas

Ključne reči

RusijaNobelova nagradaNobelova nagrada za mirKandidaturaDonald TrampGaza

