Sijarto: Mađarski MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u
NIN pre 2 sata | Tanjug
Mađarska naftna kompanija MOL će povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. "Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećanu isporuku od MOL-a“, rekao je Peter Sijarto u objavi na Fejsbuku. Prema njegovim rečima, ovo povećanje neće moći u potpunosti da zameni nedostatak