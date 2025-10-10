Sijarto: Mađarski MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Sijarto: Mađarski MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u
Mađarska naftna kompanija MOL će povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. "Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećanu isporuku od MOL-a“, rekao je Peter Sijarto u objavi na Fejsbuku. Prema njegovim rečima, ovo povećanje neće moći u potpunosti da zameni nedostatak
