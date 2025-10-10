Sijarto: MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u

Mađarska naftna kompanija MOL će povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

"Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećane isporuke od MOL-a“, rekao je Sijarto u objavi na društvenim mrežama. Prema njegovim rečima, ovo povećanje neće moći u potpunosti da zameni nedostatak isporuka iz Hrvatske. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da je realna procena da rafinerija, bez dodatnog dotoka nafte, može da radi do 1. novembra i dodao da, kada je reč