Sijarto: MOL će povećati isporuke Srbiji nakon američkih sankcija NIS-u
RTS pre 1 sat
Mađarska naftna kompanija MOL će povećati isporuke Srbiji nakon stupanja na snagu američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
"Pošto MOL igra važnu ulogu u snabdevanju Srbije sirovom naftom i gorivom, naši srpski prijatelji mogu da se oslone na povećane isporuke od MOL-a“, rekao je Sijarto u objavi na društvenim mrežama. Prema njegovim rečima, ovo povećanje neće moći u potpunosti da zameni nedostatak isporuka iz Hrvatske. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da je realna procena da rafinerija, bez dodatnog dotoka nafte, može da radi do 1. novembra i dodao da, kada je reč